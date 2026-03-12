Fondamenta-Avs | Approvato odg su salario minimo che garantisce 9 euro minimi all’ora Cesena segna una svolta

In Consiglio comunale a Cesena è stato approvato un ordine del giorno che stabilisce un salario minimo di 9 euro all’ora, applicato attraverso i contratti collettivi nazionali di lavoro pertinenti all’attività svolta. Questo provvedimento rappresenta un cambiamento significativo per la città, segnando un nuovo orientamento in materia di salari minimi e condizioni di lavoro. La decisione è stata presa durante la seduta del consiglio comunale.

"Non si trattava di un atto tecnico, ma di una scelta di campo chiara: affermare che l'attività economica deve essere al servizio della collettività e il rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori" "Con l'approvazione in Consiglio comunale a Cesena dell'ordine del giorno sul salario minimo che garantisce 9 euro minimi all'ora, in questo caso tramite l'applicazione dei corretti Ccnl attinenti all'attività effettivamente svolta, si compie oggi un passo politico importante per la nostra città". Lo scrive Fondamenta-Avs all'esito del consiglio comunale. "Non si trattava di un atto tecnico - si legge - ma di una scelta di campo...