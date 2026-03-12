Foligno | 7 scuole dipingono un muro contro la violenza

A Foligno, nel quartiere di via Marconi, sette scuole hanno collaborato per dipingere un grande murale che rappresenta un messaggio contro la violenza sulle donne. L’opera, visibile pubblicamente, è stata creata con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità su questo tema. La realizzazione ha coinvolto studenti e insegnanti, che hanno lavorato insieme per portare a termine il progetto.

A Foligno, nel distretto scolastico di via Marconi, è stato realizzato un imponente murale contro la violenza sulle donne. L'opera, frutto del lavoro congiunto tra studenti delle scuole superiori e sindacati, mira a innescare un confronto generazionale sul rispetto di genere. Il progetto vede il patrocinio istituzionale della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune locale. L'iniziativa nasce da un coordinamento femminile dei sindacati Spi Cgil, FNP Cisl e Uilp Uil, che hanno mobilitato le risorse per trasformare l'arte urbana in uno strumento educativo. La presenza di istituzioni regionali e locali conferma che la lotta alla violenza non è solo un tema sociale, ma una priorità amministrativa concreta.