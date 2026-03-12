Flotilla Missione Parma | L' assessore De Vanna e gli esponenti del Pd coinvolti si dimettano

Un gruppo chiamato Flotilla, attraverso la missione a Parma, chiede le dimissioni dell’assessore alla Sicurezza e Legalità e di alcuni esponenti del Partito Democratico coinvolti in un episodio di illegalità. In una nota, Missione Parma accusa l’assessore e altri membri della maggioranza di aver supportato chi ha occupato binari, bloccato treni e paralizzato la stazione della città.

"Parma non merita un assessore alla Sicurezza e Legalità che - si legge in una nota di Missione Parma - insieme ad altri esponenti della giunta e della maggioranza in Consiglio Comunale, si dà all'illegalità, spalleggiando chi ha occupato binari, bloccato treni e paralizzato la stazione della sua città."