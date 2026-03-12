Flotilla Alleanza Verdi Sinistra Parma | Solidarietà agli assessori De Vanna e Bonetti

L’Alleanza Verdi Sinistra di Parma ha espresso solidarietà agli assessori Bonetti e De Vanna e alle consigliere Corsaro e Oluboyo, indagati dalla Procura di Parma. La vicenda riguarda una manifestazione pacifica e umanitaria svoltasi il primo ottobre, a cui avevano partecipato gli stessi amministratori e consiglieri. La dichiarazione si concentra sull’appoggio ufficiale a questi rappresentanti comunali coinvolti nelle indagini.

"Riteniamo che questa vicenda sia il frutto avvelenato della criminalizzazione di ogni manifestazione creata dal governo Meloni attraverso i vari decreti "sicurezza" Come AVS riteniamo che questa vicenda sia il frutto avvelenato della criminalizzazione di ogni manifestazione creata dal governo Meloni attraverso i vari decreti "sicurezza" che colpiscono chi esercita pacificamente un diritto sancito dalla Costituzione. Come accaduto a Torino, le responsabilità di violazioni di legge di singoli attivisti vengono attribuite collettivamente a chi manifesta o li rappresenta. L'intento è chiaro: intimidire rappresentanti democraticamente eletti e...