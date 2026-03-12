Fiumicino Costa | Insulti social contro di me superato il limite umano | ora denuncio

Negli ultimi giorni, a Fiumicino, una persona ha ricevuto pesanti insulti e frasi cariche di odio sui social network. La situazione ha superato il limite umano, portando la persona a decidere di denunciare. Gli attacchi sono stati rivolti da un soggetto già noto per utilizzare questo tipo di modalità di confronto. La vicenda riguarda esclusivamente comportamenti online e commenti offensivi.

Fiumicino, 12 marzo 2026 – “Negli ultimi giorni sono stato oggetto di pesanti attacchi sui social network, accompagnati da insulti e frasi cariche di odio, da parte di una persona non nuova a questo modo di “confrontarsi”. Al di là del ruolo istituzionale che ricopro credo che questa volta sia stato superato il limite umano”, lo dichiara l’assessore all’Ambiente Stefano Costa. “Il confronto fa parte della vita democratica e del dibattito pubblico. Tuttavia, ciò che si è verificato in queste ore non ha nulla a che vedere con il diritto di critica: si tratta di un uso delle parole che mira esclusivamente a colpire e a delegittimare la persona “. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

