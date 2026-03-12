Fisco Tributaristi su Isa | Bene interventi su contrazione marginalità e redditività

L'Istituto nazionale tributaristi ha preso parte a un incontro ieri mattina per discutere degli interventi sul fisco, focalizzandosi sulla riduzione della contrazione di marginalità e redditività per le imprese. Durante l'evento, sono stati analizzati gli effetti delle recenti misure fiscali e le conseguenze pratiche per i professionisti del settore. La discussione ha coinvolto vari rappresentanti del settore tributario e fiscale.

(Adnkronos) – L'Istituto nazionale tributaristi (Int), che ha partecipato ieri mattina con il proprio delegato, il vice presidente nazionale vicario Giorgio Del Ghingaro, alla riunione della Commissione ministeriale degli esperti per gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), esprime apprezzamento per gli interventi introdotti nell'ambito degli Isa per il periodo d'imposta 2025, con particolare riferimento alle misure volte a considerare la contrazione della marginalità e della redditività delle attività economiche. "Si tratta – dichiara Giorgio Del Ghingaro – di un profilo che come categoria avevamo più volte segnalato nei confronti delle istituzioni competenti evidenziando la necessità che gli strumenti di analisi tengano adeguatamente conto delle dinamiche economiche che incidono sui margini delle attività".