Firenze | rapina di orologio da 250k con monopattino

A Firenze, un cittadino algerino di 31 anni è stato arrestato con l'accusa di aver sottratto un orologio dal valore di 250.000 euro. La rapina è avvenuta mentre l'uomo si spostava con un monopattino. La polizia ha eseguito l'arresto, portando il sospettato in carcere.

La giustizia ha agito con decisione a Firenze, portando in carcere un cittadino algerino di 31 anni accusato di rapina aggravata. Il fatto scaturisce da una dinamica criminale verificatasi il 12 ottobre scorso nel quartiere di Borgo Pinti, dove la vittima, un cittadino francese, è stato privato di un orologio Richard Mille stimato in circa 250mila euro. Le indagini della squadra mobile hanno permesso di ricostruire l'intera sequenza dei fatti grazie all'analisi accurata delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle aree interessate. L'uomo arrestato avrebbe pedinato la vittima a bordo del proprio monopattino, facilitando poi la fuga di un complice che si era impossessato dell'oggetto di pregio.