Fioritura dei ciliegi al Laghetto dell’Eur | qual è la situazione

Al Parco Centrale del Lago dell’EUR, nel cuore di Roma, si sta verificando la fioritura dei ciliegi giapponesi. Questo fenomeno naturale sta attirando visitatori e appassionati che si trovano sul posto per ammirare il primo spettacolo della primavera nel parco. La scena si svolge nel suggestivo contesto del Laghetto dell’EUR, uno dei punti più apprezzati della zona.

All’ Parco Centrale del Lago dell’EUR, uno dei luoghi più suggestivi della primavera romana, sta iniziando lo spettacolo della fioritura dei ciliegi giapponesi. Le gemme dei celebri Prunus × yedoensis ‘Somei?Yoshino’ stanno lentamente schiudendosi e sui rami di alcuni alberi più giovani sono già comparsi i primi fiori. Le temperature insolitamente miti di questi giorni stanno accelerando il processo, anticipando leggermente i tempi della fioritura che, secondo le prime osservazioni, potrebbe raggiungere il suo culmine nei primissimi giorni di aprile. Già nel giro di una decina di giorni, però, si potranno ammirare diversi rami in fiore lungo il suggestivo Viale del Giappone. 🔗 Leggi su Funweek.it

Una raccolta di contenuti su Fioritura dei ciliegi al Laghetto...

Temi più discussi: Fioritura dei ciliegi in Spagna 2026: visita la Valle del Jerte; Non serve Tokyo: a Roma c’è l’hanami al Laghetto dell’EUR; Hanami 2026 a Neuilly-sur-Marne : la fioritura dei ciliegi in piena esplosione già questo fine settimana; 8 luoghi per vedere i ciliegi in fiore a Hokkaido.

Sakura e Hanami 2026: le migliori date per vedere i ciliegi in fiore in GiapponeLa fioritura dei ciliegi in Giappone è tra gli eventi più attesi: quando e dove andare nel Paese del Sol Levante, o in Italia, per l'Hanami 2026? meteo.it

Fioritura dei ciliegi, gli eventi e le aperture serali straordinarie con i ciliegi illuminati dal 21 marzo al 6 aprile nei Giardini della Reggia di Venaria- Musica all’ombra dei ciliegi in fiore (28 e 29 marzo, 5 e 6 aprile) con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino Ogni giorno sarà attivo il punto ristoro del Patio dei Giardini, mentre la sera ... giornaledipuglia.com

Nel cuore di uno dei luoghi più aridi del pianeta sta accadendo qualcosa di straordinario. Nel #DeathValley National Park il deserto si è trasformato in un mare di fiori selvatici, grazie a una rarissima superbloom, la fioritura massiccia che si verifica in media sol - facebook.com facebook