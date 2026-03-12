A Fiorenzuola di Focara è stato approvato il progetto per un nuovo parcheggio, che sarà realizzato nel rispetto dell’area boschiva vicina. La decisione riguarda l’assegnazione di un’area dedicata ai veicoli con l’attenzione di non compromettere l’ambiente circostante. La zona interessata si trova ai margini del lotto, dove sarà possibile parcheggiare senza interferire con il bosco.

"Il parcheggio a Fiorenzuola di Focara si può fare, ponendo attenzione all’ area boschiva situata ai margini del lotto". È il parere espresso dall’ Ente parco San Bartolo nel corso del consiglio direttivo riunitosi ieri pomeriggio. All’ordine del giorno c’era la richiesta di parere preventivo sulla realizzazione del parcheggio, presentata dal Comune di Pesaro. La risposta del Direttivo è stata unanime: sì alla realizzazione dell’opera, considerata utile sia per i residenti che per i tanti turisti che frequentano il San Bartolo durante la stagione estiva. Prima della seduta, il presidente Silvano Leva ha effettuato un sopralluogo nell’area insieme ai tecnici, per verificare le condizioni del sito interessato dall’intervento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Fiorenzuola, sì al parcheggio. Occhio al bosco"

Articoli correlati

Bosco Incoronata: ok al progetto da 1,1 milioni per parcheggio, picnic e corridoio ecologicoE’ stato ammesso al finanziamento il progetto presentato dall’Amministrazione Comunale, candidato ad un avviso pubblico della Regione Puglia inerente...

Leggi anche: Parcheggio a Fiorenzuola: "Trovata una soluzione"

Tutti gli aggiornamenti su Fiorenzuola sì al parcheggio Occhio al...

Argomenti discussi: Spiagge Marche: le 10 più belle e insolite del 2025.

Pesaro, l’annuncio del sindaco bypassa la mozione di FdI «Fiorenzuola avrà il parcheggio, primo sì per l’acquisto dell’area»PESARO All'ordine del giorno del consiglio comunale di questo pomeriggio c'è la mozione sul parcheggio di Fiorenzuola di Focara. Ma il dibattito si è già sviluppato ieri, con il botta e risposta tra ... corriereadriatico.it

Parcheggio a Fiorenzuola: Trovata una soluzioneForse il centro di Fiorenzuola avrà un parcheggio. Dal momento che se ne parla da oltre 20 anni è meglio andarci cauti. Pare che i proprietari dell’area situata a sinistra del tratto di strada ... ilrestodelcarlino.it