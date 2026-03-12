Fiorentina-Rakow oggi in Conference League | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi alle 21 si gioca la partita tra Fiorentina e Rakow, valida per gli ottavi di finale della Conference League. La squadra italiana torna in campo dopo aver superato le fasi precedenti, mentre gli avversari arrivano dall’altra parte dell’Europa. L’incontro si svolge allo stadio della Fiorentina e sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming.

Torna in campo la Fiorentina, oggi 12 marzo alle 21, nell’andata degli ottavi di finale di Conference League. Per i viola, dopo aver eliminato lo Jagiellonia Bia?ystok nei playoff, un altro avversario polacco, il Rakow Czestochowa. Una sfida che mette in palio un posto tra le prime otto nella terza competizione continentale. Si prevede un ampio turn over per la squadra di Vanoli che ha la testa focalizzata sul campionato e sulla lotta salvezza. I toscani hanno un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione e lunedì in trasferta contro la Cremonese hanno uno scontro diretto da non sbagliare assolutamente. Il Rakow sulla carta non sembra un avversario impossibile: nel massimo campionato polacco è al quarto posto dopo aver collezionato già nove sconfitte in 24 partite. 🔗 Leggi su Lapresse.it

