Fiorentina-Rakow le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Rakow sono state annunciate, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per la sfida di domani. La partita si svolgerà allo stadio di Firenze e vedrà in campo i giocatori titolari designati dai rispettivi allenatori. Le formazioni sono state rese note poche ore prima del calcio d'inizio.

Firenze, 12 marzo 2026 – Con la testa inevitabilmente anche allo scontro salvezza di lunedì 16 marzo a Cremona, la Fiorentina vuole regalarsi una bella serata 1 Trelowski, 31 Czeremski, 2 Mosor, 5 Bulat, 11 Amorim, 21 Napieraj, 24 Arsenic, 35 Ilenic, 44 Mircetic, 17 Rocha, 80 Diaby-Fadiga RAKOW (3-4-3): 48 Zych; 7 Tudor, 25 Racovitan, 4 Svarnas; 19 Ameyaw, 6 Repka, 23 Struski, 8 Pienko; 10 Ivi Lopez, 18 Brunes, 9 Makuch. Allenatore: Tomczyk. 43 De Gea, 50 Leonardelli, 60 Kouadio, 67 Sadotti, 2 Dodo, 62 Balbo, 44 Fagioli, 63 Bonanno, 10 Gudmundsson, 17 Harrison, 61 Braschi. FIORENTINA (4-1-4-1): 53 Christensen; 29 Fortini, 15 Comuzzo, 6 Ranieri, 21 Gosens; 27 Ndour; 65 Parisi, 8 Mandragora, 80 Fabbian, 22 Fazzini; 91 Piccoli.