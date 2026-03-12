Fiorello – Sal Da Vinci e il dilemma dei vip in crisi | la soluzione della terapia d’urto – Il video

In un nuovo sketch trasmesso su Rai2 durante “La Pennicanza”, Fiorello interpreta Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo. Nel video, l’artista si confronta con la sua crisi personale, mentre ascolta continuamente notizie di coppie in difficoltà. La scena mette in luce la performance di Fiorello nel ruolo dell’artista e il contesto della trasmissione televisiva.

Cosa fa Fiorello nei panni di Sal Da Vinci? Nel nuovo sketch a “La Pennicanza”, Rai2, l’attore e conduttore imita il vincitore del Festival di Sanremo in crisi perché sente solo parlare di coppie in crisi. «Ho capito perfettamente la situazione», spiega lo psicologo. «Ci vuole una terapia d’urto, è pronto? Io le faremo dei nomi di coppie: è pronto?». E cita Tony Effe e Giulia De Lellis «c’è aria di crisi». «Resista», l’invita lo psicologo. Sal Fiorello si chiede se possano far pace, con aria smarrita. E infine: «Chiara Ferragni e Fedez, sono divorziati». Allorché Sal Fiorello ha quasi un coccolone. La situazione peggiore citando Totti e Ilary Blasi. 🔗 Leggi su Open.online

