Fiocchetto Lilla gli appuntamenti ad Arezzo e provincia

Per il 2026, la Asl Toscana sud est organizza nuovamente eventi in occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, che si svolge ogni anno per sensibilizzare sulla prevenzione dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione. Gli appuntamenti si svolgono ad Arezzo e nella provincia, coinvolgendo diverse iniziative per promuovere la consapevolezza pubblica su questi temi.

Anche per il 2026 tornano le iniziative della Asl Toscana sud est in occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, celebrata ogni anno per sensibilizzare la popolazione sul tema dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione ponendo l’attenzione sulle strategie di prevenzione, diagnosi e cura.I disturbi del comportamento alimentare sono problematiche altamente complesse, la cui diffusione risulta in aumento, anche in relazione agli effetti della pandemia. Disturbi caratterizzati principalmente da anoressia nervosa, bulimia nervosa e disturbo da alimentazione incontrollata, che in Italia colpiscono circa 3 milioni e mezzo di persone all’anno, di cui il 70% adolescenti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

