fiocchetti e pois la manicure di pasqua da provare questa primavera

Micro pois, fiocchetti minimal e basi lattiginose o fondenti. La nail art pasquale diventa elegante, fresca e sorprendentemente sofisticata . Le nuove generazioni lo sanno bene, ogni stagione ha il suo linguaggio beauty e ogni festa diventa l’occasione perfetta per interpretarlo con creatività. Le it girl hanno trasformato la manicure in un vero calendario estetico, un piccolo rituale di stile che accompagna i momenti dell’anno. Succede a Natale con rossi vellutati e bagliori glitterati, accade ad Halloween con nail art più grafiche e audaci, e naturalmente succede anche a Pasqua, quando la bellezza si veste di leggerezza e di colori che raccontano l’arrivo della primavera. 🔗 Leggi su 361magazine.com

