Finta dottoressa in diretta social con la paziente sul lettino per le punturine i carabinieri fanno irruzione e sequestrano tutto

Durante una diretta social, una donna si presentava come dottoressa e stava eseguendo trattamenti estetici su una paziente distesa su un lettino. Mentre i follower seguivano l’evento online, i carabinieri sono intervenuti, facendo irruzione nell’abitazione e sequestrando attrezzature e materiali. La donna, che si era presentata come specialista in medicina estetica, è stata smascherata e le forze dell’ordine hanno preso provvedimenti.

I militari del Nas hanno monitorato il profilo della sedicente professionista e da lì sono arrivati al suo ambulatorio improvvisato. Cosa hanno trovato La paziente distesa sul lettino pronta per le “punturine", la diretta social avviata, i follower collegati ma arrivano i carabinieri e quella che si spacciava per dottoressa specializzata in medicina estetica viene smascherata. Siamo a Catania, dove i militari del nucleo anti sofisticazione (Nas) hanno denunciato in stato di libertà una 40enne. Deve difendersi dall'accusa di esercizio abusivo della professione sanitaria e somministrazione di medicinali non autorizzati. Le indagini sono scattate grazie a una segnalazione. 🔗 Leggi su Today.it

