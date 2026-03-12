Fine settimana sulla Battaglia del Rodano

Nel fine settimana del 14 e 15 marzo si terrà un evento dedicato alla commemorazione della Battaglia del Rodano. Saranno presenti storici e appassionati che parteciperanno a incontri, esposizioni e visite guidate nei luoghi collegati a questa battaglia. L'iniziativa coinvolge diverse località lungo il corso del Rodano e si svolge con l’obiettivo di ricordare i momenti chiave di quel conflitto.

Un fine settimana dedicato alla Battaglia del Rodano. Nel weekend del 14 e 15 marzo, avrà luogo la prima rassegna di conferenze con due eventi culturali su un evento ancora non ben conosciuto dai reggiani, curati a titolo volontario dall'Associazione 51ème de Ligne in collaborazione col Comune di Reggio Emilia, volti alla sensibilizzazione della storia del territorio. Il primo appuntamento è per sabato alle 16.30, presso il Centro Sociale Venezia di San Maurizio, dove avverrà la conferenza stampa di presentazione del romanzo "L'ultima rondine", il primo ambientato nei giorni della battaglia del Rodano, insieme all'autore, Carlo Alberto Ghigliotto, e allo storico Diego Menozzi.