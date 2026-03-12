Finalmente unione di intenti! Pranzo di mercato tra Allegri e Furlani | Kean e non solo Bartesaghi coi tifosi

Nel nostro ultimo video su YouTube, Stefano Bressi analizza i piani del Milan per il mercato, mentre Allegri e Furlani si sono incontrati a pranzo di mercato insieme a Kean e altri giocatori. Durante l'evento, Bartesaghi si è unito ai tifosi per discutere delle questioni attuali. La riunione tra i dirigenti ha attirato l’attenzione degli appassionati, che seguono attentamente ogni mossa della società.

Giornata a tinte rossonere in quel di Milano, su vari fronti. Ce ne parla il nostro inviato dal centro di Milano Stefano Bressi nell'ultimo video pubblicato sulla pagina YouTube di 'Pianeta Milan'. Uno dei temi del video è il mercato per la prossima stagione. Riprendendo la notizia lanciata in mattina da 'La Gazzetta dello Sport', in cui si parlava di un pranzo mercato tra Allegri e Furlani, è chiaro che i nomi seguiti dal club rossonero per la prossima stagione siano frutto del lavoro congiunto di Allegri, Tare e Furlani. In particolare, il nome di Moise Kean, come raccontato più volte, sembra essere una specifica richiesta del tecnico toscano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Finalmente unione di intenti! Pranzo di mercato tra Allegri e Furlani: Kean e non solo. Bartesaghi coi tifosi Articoli correlati Calciomercato Milan, pranzo tra Furlani e Allegri: chiesto Kean per l’attacco. Due alternativeSecondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, due giorni fa Giorgio Furlani e Massimiliano Allegri, rispettivamente amministratore delegato e... Mercato Milan, Allegri a pranzo con Furlani per programmare il futuro: svelate le richieste del tecnico su come spendere i 100 milioni di budget!Mercato Milan, Allegri a pranzo con Furlani per programmare il futuro: svelate le richieste del tecnico su come spendere i 100 milioni di budget!...