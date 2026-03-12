Finalissima del festival della melodia 2026 a Spoltore

La finalissima del festival della melodia 2026 si svolgerà domenica 15 marzo nella discoteca Magika di Spoltore. La manifestazione, patrocinata da Siae Italia, vede protagonisti giovani cantanti che si sfideranno a colpi di musica. La gara rappresenta l’ultimo atto di una rassegna canora iniziata mesi fa, con l’obiettivo di scoprire nuovi talenti nel panorama musicale italiano.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Si terrà a Spoltore l’ultima sfida a suon di musica. Nella discoteca Magika di Spoltore, domenica 15 marzo, andrà in scena la finalissima del festival della melodia 2026, la rassegna canora, patrocinata da Siae Italia, che in passato ha portato fortuna ad artisti del calibro di Giò Di Tonno, Piero Mazzocchetti e Gianluca Ginoble. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 18, e sarà presentato dall'inossidabile coppia artistica formata dal cantautore Maurizio Tocco, e dall'ex campionessa italiana di pattinaggio Stella Cantelli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Articoli correlati

Leggi anche: Sanremo 2026: Andrea Bocelli e i Pooh illuminano la finalissima del 76° Festival

Spagna e Argentina nella terza edizione della Finalissima del 2026: sarà Messi contro YamalMg Monaco di Baviera Germania) 09/07/2024 - Euro 2024 / Spagna-Francia / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Lamine Yamal È tutto deciso per...

Altri aggiornamenti su Finalissima del festival della melodia...

Temi più discussi: Mostri Sacri Festival, finale del concorso musicale; ‘San Marino Song Contest’. La finalissima sul Titano che vale il sogno Eurovision; La finalissima di Sanremo all’Ariston, lo spettacolo in diretta su RTSH – RTSH- Italiano; Sayf non ha vinto Sanremo a causa del televoto.

Sanremo 2026: gli ospiti della serata finale del FestivalSanremo 2026: gli ospiti della serata finale del Festival della canzone italiana in onda stasera, 28 febbraio. Tutte le info, chi sono ... tpi.it

Sanremo 2026, le pagelle della finale del FestivalSerata finale del Festival di Sanremo 2026. Riascolteremo tutti i 30 Big in gara e verrà decretato il vincitore di questa edizione. Di seguito tutti i voti di TPI ai cantanti, ospiti, conduttori e ... tpi.it

FINALISSIMA #SMSC Al Bano omaggia Pippo Baudo all'ingresso del Teatro Nuovo. Questa sera lo spettacolo condotto da Simona Ventura: in gara emergenti e big con obiettivo lo Eurovision Song Contest. Le interviste di Mauro Torresi - facebook.com facebook