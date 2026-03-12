Fiera militare | 50 stand a Santa Lucia di Piave

Il 14 e il 15 marzo 2026, Santa Lucia di Piave ospiterà la fiera Veneto in Grigioverde, un appuntamento dedicato al collezionismo militare con cinquanta espositori. L'evento si terrà nelle ex Filande del quartiere fieristico, offrendo anche una sezione gratuita di numismatica e filatelia. Oltre allo scambio di oggetti storici come uniformi e medaglie, il programma prevede due momenti culturali: sabato sera l'autore Dario Viganò presenterà il volume sulle baionette del fucile modello 1870, mentre domenica mattina Sabrina Salvestrin intratterrà il pubblico con la sua fisarmonica. La direttrice Luisa Camatta sottolinea come questa manifestazione permetta di riflettere sul valore della pace in un periodo storico segnato da tensioni globali.