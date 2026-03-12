Fiera Didacta 2026 | la Fondazione per la scuola italiana premia venti filiere del percorso 4+2 con 600mila euro per l’innovazione tecnico-professionale

La Fiera Didacta 2026 ha annunciato che la Fondazione per la scuola italiana ha assegnato 600mila euro a venti filiere del percorso 4+2, destinati a progetti di innovazione tecnico-professionale. La fondazione, ente non profit impegnato a sostenere il diritto allo studio, ha scelto di finanziare iniziative che riguardano vari settori dell’istruzione. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo di competenze pratiche e tecniche tra gli studenti.

La Fondazione per la scuola italiana, ente non profit che sostiene il diritto allo studio attraverso il coinvolgimento dei privati, ha assegnato oggi a Firenze, nell'ambito della fiera Didacta, un contributo economico complessivo di 600mila euro a venti filiere formative tecnologico-professionali 4+2 distintesi per l'innovazione didattica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Didacta Italia 2026: al via la decima edizione della più importante Fiera sull’innovazione della scuolaSono aperte le iscrizioni agli eventi formativi di Didacta Italia 2026, che si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze dall'11 al 13 marzo. Tutto quello che riguarda Fiera Didacta Temi più discussi: Il CNR partecipa alla Fiera Didacta 2026; DIDACTA 2026: TUTTI I NOSTRI APPUNTAMENTI E I LINK PER LA REGISTRAZIONE; Didacta Italia 2026 a Firenze: il programma di mercoledì 11 marzo con il Ministro Valditara e gli eventi in fiera; Fiera Didacta Firenze 2026 al via il 10 marzo: ecco come visitare lo stand della Tecnica della Scuola. Fiera Didacta al via, Valditara. La scuola deve essere la guida della società. Ciò che si impara in classe non deve essere dimenticato a casa. Educare al rispettoLa Fortezza da Basso di Firenze ospita dall'11 al 13 marzo la tredicesima edizione di Didacta Italia, la più importante fiera nazionale dedicata all'innovazione scolastica e alla formazione del person ... orizzontescuola.it Fiera Didacta Firenze 2026, Acer presente: i dispositivi che permettono ai docenti di fare meglio didattica e risparmiare tempoAll’interno di Fiera Didacta Firenze, che si svolge dall’11 al 13 marzo presso la Fortezza da Basso, è stata protagonista Acer, con tutta una serie di soluzioni destinate all’uso dei protagonisti del ... tecnicadellascuola.it Oggi alla FIERA DIDACTA Firenze c'era anche la Helen Doron English Giulianova, la formazione continua è una scelta. CURIOSITY IS THE WICK IN THE CANDLE OF LEARNING!!! #fieradidacta2026 #teachingenglish #loveyourjob - facebook.com facebook Le giornate di Orientamento continuano: nei giorni 11-12-13 marzo ci trovi alla Fiera Didacta Italia, a Firenze Passa a trovarci, ci trovi allaFortezza da Basso. Per tutte le info clicca qui: fieradidacta.indire.it/it/programma-d… x.com