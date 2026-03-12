Fiamme su un tram a Milano Quarto incidente in 12 giorni

A Milano, un tram ha preso fuoco sul tetto, provocando fumo e calore all’interno. Le porte si sono aperte automaticamente e i passeggeri sono usciti in fretta, spaventati. È il quarto incidente di questo tipo in appena dodici giorni. La situazione ha causato panico tra i viaggiatori che si sono trovati a scendere rapidamente.

Fiamme sul tetto del tram. Poi il calore, il fumo a bordo, le porte che si spalancano, i passeggeri che si precipitano in strada terrorizzati. Scene di ieri mattina a Milano, in via Marco Bruto, dove un convoglio Atm della linea 27 è stato teatro di un "principio d'incendio" poco dopo le 9 mentre avanzava verso il centro. In quel momento sul mezzo c'era una ventina di persone e nessuna per fortuna è rimasta ferita. A generare le fiamme, stando a quanto ricostruito, è stato l'improvviso cedimento della linea ad alta tensione collegata al pantografo del tram, che ha causato scintille e poi le fiammate nella parte superiore del mezzo. Il tram, privo di alimentazione, si è fermato di colpo, come per una brusca frenata.