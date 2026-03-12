Festival dell’Equilibrio | capire il cambiamento creare il futuro

Il Festival dell’Equilibrio si svolge ad Arezzo il 12 marzo 2026 e si concentra sul tema del cambiamento e del futuro. L’evento riunisce varie figure e realtà che discutono delle trasformazioni in corso e delle opportunità che esse portano. Sono previste conferenze, laboratori e incontri con esperti che affrontano i temi legati alla crescita, alla consapevolezza e alle nuove prospettive.

Arezzo, 12 marzo 2026 – Festival dell'Equilibrio Capire il cambiamento, creare il futuro. Viviamo un tempo di trasformazioni profonde, che mette in discussione molte certezze ma apre al tempo stesso nuove possibilità di crescita e consapevolezza. Un passaggio storico che invita a rimettere al centro l'umanità, a riscoprire il valore della partecipazione e a considerare la tecnologia non come un fine, ma come uno strumento capace di generare connessioni autentiche. In questo scenario, possiamo scegliere di essere protagonisti del cambiamento, accogliendo le sfide come occasioni per rafforzare il senso di comunità e la responsabilità verso gli altri.