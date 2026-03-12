Festival delle passeggiate 2026

Il 22 marzo 2026 si svolgerà nuovamente il Festival delle Passeggiate, includendo anche la Giornata dei Colli Veneti. Durante l’evento, saranno organizzate escursioni naturalistiche, storiche e culturali a Battaglia Terme, coinvolgendo partecipanti in percorsi pensati per scoprire aspetti diversi del territorio. L’iniziativa si ripete di anno in anno e torna con diverse attività in programma.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 20 marzo. COSTO 5 euro per COPERTURA ASSICURATIVA (escluso associati FIE). Cammineremo con lentezza e profondità, e a fine percorso potrai fermarti al Centro Sociale V. Bachelet – via Manzoni n19 a Battaglia Terme - per un momento conviviale. Prenotazione pranzo obbligatoria entro 2003 con whatsapp 347 8285335. PRIMO PIATTO + BICCHIERE DI VINO 8 euro. Il tutto accompagnato da musica e danze popolari con il collettivo PORTEPERTE e fiabe dei Colli Euganei recitate dal duo teatrale FRUTTI DI BOSCO!

