La dodicesima edizione della Festa del Cioccolato di Lecco, programmata dal 13 al 15 marzo in piazza Cermenati, è stata cancellata. La decisione è stata presa a causa delle previsioni di maltempo che interessano il fine settimana. La manifestazione, che avrebbe portato numerosi golosi in città, non si terrà più come previsto.

Brutta notizia per i golosi lecchesi: la dodicesima edizione della Festa del Cioccolato di Lecco, attesa dal 13 al 15 marzo in piazza Cermenati, è stata annullata a causa del maltempo previsto per il fine settimana. Ad annunciarlo è Promozioni Confesercenti, l'ente organizzatore della manifestazione, con una nota diffusa nelle scorse ore. La scelta di cancellare l'evento non è stata presa a cuor leggero. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, la decisione è maturata dopo un confronto con i maestri cioccolatieri coinvolti nella manifestazione, che hanno evidenziato come pioggia e umidità compromettano la qualità del prodotto: la consistenza, la brillantezza e la conservazione del cioccolato risentono in modo significativo delle condizioni atmosferiche avverse. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Festa del cioccolato a Lecco

Contenuti utili per approfondire Festa del cioccolato a Lecco annullata

Temi più discussi: Torna la Festa del Cioccolato a Lecco: tre giorni di gusto in piazza Cermenati; Festa del Cioccolato a Reggio: laboratori, degustazioni e divertimento per tutte le età; 26ª Fiera del Cioccolato, Borgo rende omaggio a Pinocchio; Viaggio goloso sul corso Garibaldi: torna la Festa del cioccolato con degustazioni e laboratori.

Festa del Cioccolato a Reggio: laboratori, degustazioni e divertimento per tutte le etàTorna in città la Festa del cioccolato: l'ottava edizione animerà il centro storico tra laboratori, degustazioni e divertimento per i più piccoli ... citynow.it

Reggio Calabria, tutto pronto per la golosissima Festa del Cioccolato sul corso GaribaldiL'evento si terrà dal 13 al 15 marzo e vedrà la partecipazione di maestri cioccolatieri provenienti da diverse regioni italiane ... reggiotv.it

Lariani, non perdete questa speciale iniziativa per la festa del Papà - facebook.com facebook

Un legame da indossare Di padre in figlio. Di padre in figlia. A una settimana dalla Festa del Papà, nasce una capsule speciale dedicata al legame che unisce generazioni di tifosi del Toro. Due t-shirt, un’unica storia Disponibili per adulti e bambini, online x.com