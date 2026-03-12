Festa ad Arona | chiusi i presidi ecco le alternative

A Arona, venerdì 13 marzo, si svolgerà la festa patronale, che porterà alla chiusura temporanea dei presidi sanitari della zona. La manifestazione coinvolge la comunità locale e le autorità hanno annunciato la sospensione delle attività nei punti di assistenza durante la giornata. Sono state predisposte alcune alternative per garantire i servizi di emergenza e assistenza ai cittadini.

La festa patronale di Arona, prevista per il prossimo venerdì 13 marzo, comporterà la chiusura temporanea dei presidi sanitari locali. Le attività ambulatoriali sospese riprenderanno regolarmente lunedì 16 marzo, costringendo i cittadini a cercare alternative nei centri prelievi limitrofi. In un contesto in cui le tradizioni religiose e civili si intrecciano con l'organizzazione pubblica, la gestione della sanità territoriale deve adattarsi agli eventi comunitari. La decisione di sospendere i servizi nel presidio di via San Carlo e nella Palazzina ex Nicotera riflette una scelta organizzativa che pone al centro la vita sociale del paese. Non si tratta di un semplice annuncio burocratico, ma di un evento che modifica concretamente gli orari e le abitudini di cura dei residenti del Verbano-Cusio-Ossola.