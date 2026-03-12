Fertilizzanti e carburanti alle stelle | L’aumento dei prezzi rischia di compromettere i raccolti di grano

L’aumento dei prezzi dei fertilizzanti e dei carburanti, causato dalla guerra in Medio Oriente, sta facendo salire i costi di produzione agricola. Questo incremento potrebbe influire sulla quantità e sulla qualità dei raccolti di grano nelle prossime stagioni. Le variazioni di prezzo interessano direttamente i produttori e il settore agricolo nel suo complesso.

I costi di produzione diventano insostenibili per le aziende agricole. L'allarme di Confagricoltura La guerra in Medio Oriente ha fatto schizzare i prezzi alle stelle dei fertilizzanti (oltre che dell’energia e dei carburanti), il cui apporto influisce direttamente sulla quantità e sulla qualità dei prossimi raccolti. L’aumento dei prezzi rischia anche di compromettere i raccolti di grano che sono alla base della filiera del pane e della pasta. Da un monitoraggio di Confagricoltura sui territori, dall’inizio del conflitto in Iran, in alcune zone il costo dell’urea (uno degli input dei fertilizzanti) è passato da 55 euroquintale a 75 euro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

