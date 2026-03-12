Ferrer Leone è tornato in campo con la maglia dello Spezia, dove ha contribuito alla storica promozione in Serie A e alle successive salvezze. Durante questo periodo ha combattuto contro il linfoma di Hodgkin, una malattia diagnosticata nel corso della sua carriera. Il suo ritorno allo stadio Picco è stato accolto con applausi dai tifosi, segnando un momento importante sia nella sua vita sportiva che personale.

La Spezia, 12 marzo 2026 – La storica promozione in Serie A e le salvezze, la battaglia contro il linfoma di Hodgkin, il ritorno al Picco tra gli applausi. Tra Salva Ferrer, lo Spezia (90 le presenze totali, 80 in campionato tra A e B) e la città, si è creato negli anni un legame profondo. Il 3 febbraio il difensore spagnolo, a soli 28 anni, ha dichiarato sui social di lasciare il calcio giocato a causa dei cronici problemi all’anca. 2025 - SPEZIA CALCIO - SALVA FERRER Che sensazione ha prevalso dopo l’annuncio? “All’inizio non riesci neanche a credere di dover prendere una decisione così. Sono una persona molto positiva e ho sempre pensato che ce l’avrei fatta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ferrer leone in campo e fuori: “La Serie A, poi la malattia. Ho vinto grazie a Spezia”

