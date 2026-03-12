Ferrari pronta a testare la nuova ala flip-flop nelle prove libere del GP di Cina

Durante le prove libere del Gran Premio di Cina, Ferrari testerà una nuova ala posteriore chiamata “flip-flop wing”. La squadra ha comunicato che questa soluzione tecnica sarà presente in pista nella prima sessione di prove, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi o risultati attesi. La novità riguarda esclusivamente l’aspetto strutturale e funzionale dell’ala, senza indicazioni su altre modifiche alla vettura.

Ferrari si prepara a portare in pista una soluzione tecnica innovativa in occasione del Gran Premio di Cina, dove durante la prima sessione di prove libere la Scuderia testerà una nuova ala posteriore ribattezzata "flip-flop wing". Si tratta di un aggiornamento aerodinamico che aveva già attirato l'attenzione degli addetti ai lavori durante i test pre-stagionali e che ora verrà provato per la prima volta in un vero weekend di gara. Il dispositivo rappresenta un'interpretazione particolare del sistema di riduzione della resistenza aerodinamica. A differenza delle soluzioni tradizionali, questa ala non si limita a cambiare inclinazione, ma compie una rotazione più ampia che consente al profilo di capovolgersi.