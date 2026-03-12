Ferragamo ha registrato un calo del fatturato, che ora si aggira sotto il miliardo di euro. Il marchio, noto per la sua tradizione nel settore della moda, sta attraversando un periodo di difficoltà mentre tenta di adattarsi ai cambiamenti del mercato. La situazione riflette le sfide di un'azienda con una lunga storia alle spalle, che cerca di rinnovarsi in un contesto economico complesso.

C'è un'eleganza che non riesce a nascondere la fatica, quella di un marchio storico che sta cercando di cambiare pelle mentre il terreno sotto i piedi si fa scivoloso. Il bilancio 2025 di Salvatore Ferragamo, approvato sotto la presidenza di Leonardo Ferragamo (in foto), racconta esattamente questa tensione: un piano di transizione che però, al momento, si scontra con una realtà contabile fatta di segni meno e mercati in ritirata. Se il lusso è l'arte di vendere sogni, i numeri presentati ieri riportano bruscamente alla terra. Il dato che balza all'occhio è il fatturato che scivola sotto la soglia psicologica del miliardo di euro, fermandosi a 977 milioni, con una flessione del 5,7% rispetto all'anno precedente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ferragamo, il fatturato scivola sotto il miliardo

