Fenice il caso Venezi e il coraggio di rompere il monopolio

Il 12 marzo a Roma, Alessandro Tortato, consigliere musicista del Teatro La Fenice, si è dimesso. La sua uscita dal ruolo rappresenta un cambiamento significativo, anche se non come forse avrebbe immaginato. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli o commenti pubblici. La vicenda riguarda direttamente l'organizzazione del teatro e la gestione delle sue nomine.

Roma, 12 mar – Le dimissioni di Alessandro Tortato, consigliere musicista del Teatro La Fenice, segnano un punto di non ritorno, ma forse non nel modo in cui lui sperava. Motivando il suo addio con la frase: "È evidente che la questione si è fatta meramente politica e che non c'è alcun bisogno di avere un musicista tra i consiglieri" ha involontariamente scoperchiato il vero nervo scoperto della cultura italiana: il controllo del perimetro. La politica come alibi. Diciamolo chiaramente: la politica non è entrata ora alla Fenice. La politica abita i palchi, i camerini e i consigli d'amministrazione dei nostri teatri da decenni. La differenza è che, finché quella politica parlava una lingua sola — quella di una certa sinistra e dei suoi apparati sindacali — veniva spacciata per "competenza naturale" o "spirito civico".