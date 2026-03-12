Fendi Shopping ‘sunshine Small’ | Qualità e prezzo

Fendi ha lanciato il nuovo modello di shopping bag chiamato ‘Sunshine Small’. Si tratta di una borsa realizzata con materiali di qualità e proposta a un prezzo competitivo rispetto ad altri prodotti del marchio. Sul sito ufficiale si trovano dettagli sui materiali e le dimensioni, mentre il prodotto è disponibile online e nei negozi fisici del brand. La comunicazione ufficiale include anche una nota di trasparenza sui link di affiliazione.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il codice ‘Sunshine’: tra plexiglass e jacquard FF. L’estetica della Fendi Shopping ‘Sunshine Small’ si distingue per un approccio materico audace che ridefinisce il concetto di lusso contemporaneo, fondando la sua identità su una sintesi di tradizione artigianale e innovazione visiva. Fendi Shopping 'Sunshine Small' Il corpo principale della borsa è realizzato in tessuto FF jacquard, caratterizzato da un motivo geometrico ripetuto nelle tonalità blu scuro e grigio, con bordi neri che ne delimitano la struttura rigida e definita. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fendi Shopping ‘sunshine Small’: Qualità e prezzo Articoli correlati Leggi anche: Chloé Shopping ‘woody Small’: Ne vale la pena? Torna in Viale Guidoni lo shopping di qualità col mercato straordinarioDomenica 15 marzo 2026, il quartiere di Novoli a Firenze ospita una manifestazione commerciale straordinaria che interessa l'area di Viale Guidoni.