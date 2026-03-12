Femminicidio i genitori di Sara Campanella scrivono alla famiglia Zinnanti | Il nostro grido si unisce al vostro in un abbraccio disperato

I genitori di Sara Campanella hanno scritto alla famiglia Zinnanti, esprimendo solidarietà e condividendo il loro dolore. A Messina, si ricorda ancora il femminicidio di Daniela Zinnanti avvenuto a marzo, meno di un anno dopo il caso di Sara. La città si trova a dover affrontare due gravissimi episodi di violenza contro le donne in breve tempo.

La commovente lettera dei genitori della sfortunata ragazza uccisa lo scorso anno. Una storia molto simile a quella della 50enne accoltellata tre giorni fa Marzo maledetto. Messina si ritrova ancora una volta a piangere un femminicidio, quello di Daniela Zinnanti, a neanche un anno di distanza dalla tragica storia di Sara Campanella. E come lei, anni prima, nello stesso periodo erano state uccise altre due ragazze: Lorena Quaranta e Alessandra Musarra. Così Cetty Zaccaria rivive ancora un incubo terribile con la consapevolezza che siamo ancora lontani dal tanto auspicato cambiamento. La mamma di Sara ha voluto rivolgere un commovente messaggio ai parenti di Daniela Zinnanti da parte di tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

