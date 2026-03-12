Felpa Marant ‘Ronny’ | Tecnica stile e vestibilità

La felpa Marant ‘Ronny’ combina tecnicità, stile e vestibilità in un unico capo. È stata progettata con attenzione ai dettagli e realizzata con materiali di qualità, pensata per chi cerca comfort senza rinunciare all’estetica. La sua linea si distingue per linee pulite e un taglio che si adatta alle diverse silhouette, offrendo una soluzione versatile per il guardaroba di ogni giorno.

L'analisi del tessuto della felpa 'Ronny' deve partire da un approccio rigoroso, distinguendo tra ciò che è visibile e ciò che rimane ipotetico. I dati verificati confermano la presenza di un tessuto descritto come "tecnico misto cotone", una combinazione che suggerisce un bilanciamento tra le proprietà naturali del cotone e le prestazioni dei materiali sintetici.