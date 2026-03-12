Federica Pellegrini ha condiviso sui social una foto in cui mostra il suo pancione, indicando che è alla trentacinquesima settimana di gravidanza. Nella didascalia, la ex nuotatrice si definisce “tendente a essere tonde tonde”. Accanto a lei, Matteo Giunta ha commentato scherzosamente chiedendo se non siano due bambini. La foto evidenzia il pancione ormai al nono mese.

A rubare la scena, però, è stato il commento del marito, Matteo Giunta, che sotto il post ha lanciato una provocazione scherzosa: «Siamo sicuri che non sono due?». La battuta ha acceso una piccola catena di commenti. La replica della nuotatrice è arrivata con lo stesso tono ironico: «Io ti uccido», con tre faccine che ridono a crepapelle. Intanto cresce la curiosità intorno alla piccola in arrivo. La coppia ha già rivelato che sarà una femmina, ma il nome resta ancora segreto. In un’intervista a Verissimo, Federica Pellegrini e Matteo Giunta avevano raccontato che è già stato deciso come si chiamerà la piccola in arrivo, e lo ha stabilito la primogenita Matilde. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Federica Pellegrini mostra il pancione: «Trentacinque settimane tonde tonde». E Matteo Giunta: «Siamo sicuri che non siano due?»

