Marco Di Muro, condannato per l’omicidio di una ragazza di 17 anni, è stato scarcerato. La notizia è stata diffusa dai media e ha suscitato molta attenzione. Di Muro era stato riconosciuto colpevole e condannato per il delitto, ma ora ha lasciato la casa circondariale senza mostrare segni di pentimento.

La notizia che ha fatto il giro dei media riguarda l’uscita dal carcere di Marco Di Muro, il responsabile dell’omicidio della diciassettenne Federica Mangiapelo. L’ex fidanzato, attualmente ventisettantenne, è stato sottoposto a un regime di affidamento in prova ai servizi sociali dopo aver scontato la maggior parte della pena. Il caso, risalente al 2012 e legato alle rive del lago di Bracciano, riapre ferite ancora aperte per la famiglia della vittima, che non ha mai ricevuto un riconoscimento delle colpe da parte dell’autore del crimine. La vicenda giudiziaria si è conclusa con una condanna definitiva di quattordici anni, ridotta rispetto alla prima sentenza di diciotto anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Federica Mangiapelo: l’assassino esce, ma senza pentimento

