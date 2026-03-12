FdI usa Sarà per sempre sì di Sal Da Vinci come jingle all’evento di Milano per il referendum – Il video

A Milano, al Teatro Franco Parenti, si è svolta una giornata dedicata al Sì al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, organizzata da Fratelli d’Italia. Durante l’evento, il partito ha utilizzato come jingle il brano «Sarà per sempre sì» di Sal Da Vinci. La scelta musicale ha attirato l’attenzione tra i presenti e sui social.

Al Teatro Franco Parenti di Milano la giornata dedicata al Sì al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia organizzata da Fratelli d’Italia ha un dettaglio che non è passato inosservato. La canzone di Sal Da Vinci « Sarà per sempre sì » è il jingle che accompagna la kermesse e riecheggia tra le sale del teatro mentre si susseguono gli interventi. Il format è serrato. Tre sale di panel in contemporanea e appena quattro minuti per ogni relatore per spiegare le ragioni del voto favorevole al referendum sulla giustizia. Allo scadere del tempo scatta il gong o il tormentone musicale scelto dagli organizzatori, un espediente ironico per mantenere il ritmo e impedire interventi troppo lunghi. 🔗 Leggi su Open.online

