FdI contro Manetti in Consiglio regionale Toscana Giani | Attacco mirato e personale La Porta | Vittimismo

Nel Consiglio regionale della Toscana, Cristina Manetti è stata coinvolta in numerose interrogazioni presentate da Fratelli d’Italia. Il presidente della regione ha commentato l’episodio definendolo un attacco mirato e personale, mentre un altro consigliere ha risposto parlando di vittimismo. La discussione si è concentrata sulle azioni di Fratelli d’Italia nei confronti della collega.

Cristina Manetti al centro di una raffica di interrogazioni di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale della Toscana. Assessora regionale Manetti, nella scorsa legislatura capa di gabinetto del presidente Regione Toscana Giani, nel Giani bis, campo largo centrosinistra, con deleghe a diritto della felicità, cultura, rapporti con la delegazione toscana Ue. Già al centro lo scorso novembre di un' interrogazione al ministero Interno della allora deputata Chiara La Porta, pratese come Manetti. Manetti, lista Giani Casa Riformista, in Consiglio regionale protagonista di interrogazione FdI firmata da Alessandro Tomasi, candidato presidente centrodestra e portavoce opposizione, dalla capogruppo Chiara La Porta e dal consigliere Matteo Zoppini.