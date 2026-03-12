FC 26 SBC Tour Mondiale | Hina Sugita 87 – Il motore del centrocampo

Nel FC 26 SBC Tour Mondiale, Hina Sugita, proveniente dalla NWSL, viene presentata come una delle protagoniste del centrocampo. La sua carta speciale evidenzia le caratteristiche di un centrocampista moderno, con abilità sia difensive che offensive. Sugita si distingue per il suo equilibrio tra capacità di recupero palla e precisione nelle impostazioni, grazie anche al piede debole a cinque stelle.

Direttamente dalla NWSL, arriva una versione speciale di Hina Sugita. Questa carta rappresenta l’archetipo del centrocampista moderno: estremamente equilibrata, capace di difendere con intelligenza e di impostare la manovra con precisione chirurgica grazie al suo piede debole a 5 stelle. Analisi della Carta: Equilibrio e Intelligenza Tattica. Sugita è una giocatrice “totale” per il centrocampo. Non eccelle in una singola statistica ma è solida in ogni fondamentale, il che la rende un jolly preziosissimo. OVR: 87 (CDC, CC).. SkillPiede: 4 5.. Statistiche Core: Dribbling 89, Passaggio 87, Velocità 85, Difesa 85, Tiro 83, Fisico 82.. I Nuovi Ruoli (FC IQ). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

