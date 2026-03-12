È stata annunciata una nuova evoluzione nel settore dei giochi dedicata esclusivamente agli estremi difensori. Questa sfida, chiamata Paratutto (Cake Catcher), permette di trasformare un portiere di livello medio nel Tour Mondiale in un numero uno d’élite. Il processo mira a migliorare i riflessi, le abilità tecniche con i piedi e le capacità nelle uscite.

Un’Evoluzione rara e preziosa dedicata esclusivamente all’estremo difensore. Questa sfida permette di trasformare un portiere “non raro” del Tour Mondiale in un numero uno d’élite, migliorando non solo i riflessi ma anche la sua abilità tecnica con i piedi e nelle uscite. Dettagli e Costi. Costo: 17.000 crediti o 170 FC Points.. Scadenza: 16 giorni 22 ore 59 minuti.. Ripetibile: No.. Requisiti di Selezione. Posizione: POR (GK).. OVR max: 88.. Stili di gioco max: 10 (Base), 1 (Plus).. Rarità: Non raro (Tour mondiale fuoricl. argento).. Miglioramenti. L’upgrade garantisce una crescita massiccia in tutti i fondamentali del ruolo: Generale: Rarità EVO FUT Birthday, OVR +20 (Max 90). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Nuova Evoluzione: Paratutto (Cake Catcher)

