Fater | ferie libere e 2.700 euro di bonus per il 100%

Fater, la joint venture tra Angelini Industries e Procter & Gamble, ha annunciato un accordo che permette a tutti i dipendenti di prendere ferie senza limiti e di ricevere un bonus di 2.700 euro. L'iniziativa riguarda più di 1.000 lavoratori e rappresenta una novità nel settore. La decisione è stata comunicata direttamente dall'azienda, senza ulteriori dettagli sui motivi.

La joint venture Fater, nata dalla collaborazione tra Angelini Industries e Procter & Gamble, ha firmato un accordo rivoluzionario che liberalizza le ferie per oltre 1.400 dipendenti a tempo indeterminato, legando il riposo al raggiungimento degli obiettivi lavorativi. Il contratto integrativo rinnovato per il triennio 2025-2028 introduce un sistema di bonus che può raggiungere i 2.700 euro annuali se il personale raggiunge il 100% dei target prefissati, offrendo inoltre la possibilità di lavorare da remoto cinque giorni su cinque. In questo scenario economico del 2026, l'azienda punta sulla fiducia e sulla flessibilità estesa a tutte le categorie professionali, dai dirigenti agli operai turnisti, con misure specifiche per supportare il potere d'acquisto e la genitorialità dei lavoratori italiani.