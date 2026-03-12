Nella regione calabrese, sono stati effettuati arresti di persone coinvolte in una rete che ha sottratto farmaci salvavita dall’ospedale locale. Le autorità hanno intercettato e fermato alcuni individui ritenuti responsabili delle operazioni illecite che hanno compromesso la sicurezza dei medicinali destinati ai pazienti. L’indagine prosegue per far luce su tutte le persone coinvolte nel sistema di furto.

La sicurezza del sistema sanitario calabrese ha subito una scossa con l’arresto di soggetti coinvolti nel furto di medicinali salvavita. I Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria. L’indagine, coordinata dalla Procura locale, ha portato alla detenzione di individui accusati di aver sottratto farmaci oncologici e biologici dall’Ospedale Tiberio Evoli. Si tratta di reati gravi che mettono a rischio la salute dei pazienti più fragili, privandoli di cure essenziali per combattere il cancro. La complessità dell’operazione investigativa ha permesso di smascherare una rete che operava all’interno della farmacia ospedaliera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Farmaci rubati: arresti per rete che svuota l'ospedale

