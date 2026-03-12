Il Fantoni Jazz Club di La Spezia avvia una nuova rassegna musicale chiamata ’Fantoni Jazz Club La Spezia 2026’, organizzata da Sì Viaggiare Ets e Circolo Fantoni. La manifestazione si svolge nella città nota per uno dei festival più longevi dedicati al jazz, attirando appassionati e artisti del genere. L’iniziativa si inserisce nel calendario culturale locale e prevede una serie di concerti durante l’anno.

Nella città di uno dei festival storici e più apprezzati dedicati a questo genere inossidabile, nasce una nuova mini rassegna: il ’Fantoni Jazz Club La Spezia 2026’, promosso da Sì Viaggiare Ets e Circolo Fantoni. Tre date – 13 marzo, 10 aprile e 15 maggio – con altrettante formazioni ospiti, dedicate alla musica dal vivo e all’ascolto consapevole con il jazz in primo piano, come occasione d’incontro tra artisti e pubblico e momento di cultura e condivisione per la città. "L’iniziativa – spiegano i promotori – nasce con l’obiettivo di riportare al centro dell’esperienza culturale il live di qualità, valorizzando il jazz come linguaggio artistico capace di creare relazione, dialogo e partecipazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fantoni Jazz Club, al via la rassegna organizzata con Sì Viaggiare

Articoli correlati

Gloria gaynor, jazz tribute: l'appuntamento al Miles jazz clubUna serata travolgente, il prossimo 3 gennaio, dedicata a Gloria Gaynor, icona assoluta della musica internazionale, voce potente e simbolo di...

Ennio Morricone project in jazz, il live di Benny Amoroso al Miles jazz clubLe musiche di Ennio Morricone hanno attraversato il tempo, il cinema e le emozioni di intere generazioni.

Una raccolta di contenuti su Fantoni Jazz Club

Discussioni sull' argomento Fantoni Jazz Club, al via la rassegna organizzata con Sì Viaggiare; Nasce la rassegna Fantoni Jazz Club La Spezia, primo appuntamento venerdì con Ilaria Biagini Trio & More; I provvedimenti della Regione Liguria a sostegno della pesca e dell’acquacoltura; Un’impresa spezzina su 4 è femminile, più della media (calano in Liguria e in Italia).

Nasce la rassegna Fantoni Jazz Club La Spezia, primo appuntamento venerdì con Ilaria Biagini Trio & MoreNasce la rassegna Fantoni Jazz Club La Spezia, primo appuntamento venerdì con Ilaria Biagini Trio & More ... msn.com

A casa Fantoni… il vecchio e diabetico gatto rosso, appena uscito da una crisi ipoglicemica, trova conforto e sostegno per la convalescenza nella giovane amica tricolore. Buona domenica a tutti dal Gattume fantoniano! #gatti #cats #catlover #catvideo #cats_o - facebook.com facebook