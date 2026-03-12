Fantoni Jazz Club al via la rassegna organizzata con Sì Viaggiare
Il Fantoni Jazz Club di La Spezia avvia una nuova rassegna musicale chiamata ’Fantoni Jazz Club La Spezia 2026’, organizzata da Sì Viaggiare Ets e Circolo Fantoni. La manifestazione si svolge nella città nota per uno dei festival più longevi dedicati al jazz, attirando appassionati e artisti del genere. L’iniziativa si inserisce nel calendario culturale locale e prevede una serie di concerti durante l’anno.
Nella città di uno dei festival storici e più apprezzati dedicati a questo genere inossidabile, nasce una nuova mini rassegna: il ’Fantoni Jazz Club La Spezia 2026’, promosso da Sì Viaggiare Ets e Circolo Fantoni. Tre date – 13 marzo, 10 aprile e 15 maggio – con altrettante formazioni ospiti, dedicate alla musica dal vivo e all’ascolto consapevole con il jazz in primo piano, come occasione d’incontro tra artisti e pubblico e momento di cultura e condivisione per la città. "L’iniziativa – spiegano i promotori – nasce con l’obiettivo di riportare al centro dell’esperienza culturale il live di qualità, valorizzando il jazz come linguaggio artistico capace di creare relazione, dialogo e partecipazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it
