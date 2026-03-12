Fano | corpo in pozzo sangue nella chiesa e reliquia rubata

Oggi, giovedì 12 marzo 2026, a Fano è stato trovato un corpo in un pozzo vicino all’Eremo di Monte Giove. Nella stessa giornata, all’interno di una chiesa locale sono stati rinvenuti tracce di sangue e una reliquia è stata rubata. La scoperta della vittima e i danni alla chiesa sono stati comunicati alle autorità competenti, che stanno indagando sull’accaduto.

Una fine tragica è stata scoperta oggi, giovedì 12 marzo 2026, all'interno di un pozzo situato nei pressi dell'Eremo di Monte Giove, a Fano. Il corpo senza vita appartiene presumibilmente a un uomo di circa trent'anni, di origine ucraina, che aveva lasciato una struttura sanitaria dove era seguito per problemi psichiatrici. Le indagini si stanno concentrando sul nesso tra questo ritrovamento e la recente profanazione dell'urna contenente le reliquie di San Valerio, evento che aveva già scatenato l'allarme nelle forze dell'ordine. Gli interventi sono stati coordinati dai Vigili del Fuoco, che hanno impiegato sommozzatori per il recupero del corpo, affiancati dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri del Radiomobile.