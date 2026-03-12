Fanno saltare in aria un bancomat ma una delle bombe non esplode | paura in Irpinia evacuata l'area

A Vallata, in Irpinia, due malviventi hanno fatto saltare in aria un bancomat con una carica esplosiva, ma una delle bombe non è esplosa. L'area è stata evacuata dalle autorità e i residenti sono stati fatti allontanare per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

È accaduto a Vallata, nella provincia di Avellino. Una della cariche utilizzate dai malviventi per far saltare in aria il bancomat non è esplosa.