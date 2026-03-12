Famiglia nel bosco uno dei tre bambini non vuole mangiare più Sciopero della fame finché non torna la madre

Una famiglia si trova nel bosco, dove uno dei due gemelli ha deciso di non mangiare più. Secondo fonti vicine alla famiglia, il bambino ha dichiarato di voler restare a digiuno fino al ritorno della madre, Catherine Birmingham. La situazione si è verificata questa mattina e coinvolge tre bambini e i genitori, mentre si attendono sviluppi sulla vicenda.

Secondo quanto apprende LaPresse da fonti vicine alla famiglia del bosco, uno dei tre bambini, uno dei due gemelli, avrebbe cominciato stamane lo sciopero della fame dicendo che non mangerà fino a quando non tornerà la madre, Catherine Birmingham. Secondo una ordinanza del Tribunale dei minori dell'Aquila la donna è stata allontanata venerdì scorso dalla struttura di Vasto (Chieti) dove i bambini sono ospitati dal 20 novembre, ovvero da quando è stata sospesa la responsabilità genitoriale della coppia. Il caso fu segnalato, facendo scattare i vari controlli e decisioni per via di un'intossicazione alimentare curata in ospedale, che coinvolse tutti i membri della famiglia.