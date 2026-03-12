Famiglia nel bosco uno dei tre bambini non vuole mangiare più Lo farò quando torna mia madre

Una famiglia si trova nel bosco con tre bambini, tra cui due gemelli. Questa mattina uno dei due gemelli ha deciso di non mangiare più, dichiarando che lo farà solo quando tornerà sua madre, Catherine Birmingham. Le fonti vicine alla famiglia riferiscono che il bambino ha iniziato uno sciopero della fame, mantenendo questa posizione. La situazione è stata segnalata senza ulteriori dettagli o commenti.

Secondo quanto apprende LaPresse da fonti vicine alla famiglia del bosco, uno dei tre bambini, uno dei due gemelli, avrebbe cominciato stamane lo sciopero della fame dicendo che non mangerà fino a quando non tornerà la madre, Catherine Birmingham. Secondo una ordinanza del Tribunale dei minori dell'Aquila la donna è stata allontanata venerdì scorso dalla struttura di Vasto (Chieti) dove i bambini sono ospitati dal 20 novembre, ovvero da quando è stata sospesa la responsabilità genitoriale della coppia. Il caso fu segnalato, facendo scattare i vari controlli e decisioni per via di un'intossicazione alimentare curata in ospedale, che coinvolse tutti i membri della famiglia.