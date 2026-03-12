Famiglia nel bosco – Uno dei bimbi rifiuta il cibo | sciopero della fame finché non rivedrà la madre

Una famiglia vive nel bosco, e uno dei bambini ha deciso di fare sciopero della fame fino a quando non rivedrà la madre. La situazione ha suscitato attenzione, con le autorità che stanno seguendo da vicino gli sviluppi. La famiglia è stata trovata in condizioni di isolamento e difficoltà, e le forze dell’ordine stanno intervenendo per gestire la crisi. La vicenda ha attirato l’interesse di diversi enti di tutela e assistenza.

A complicare la dolorosa vicenda della famiglia che viveva nel bosco – come se non bastassero le ingerenza della politica in una procedura che è in capo ai magistrati minorile – oggi arriva la notizia che uno dei bimbi, ospitati nella casa famiglia di Vasto, avrebbe intrapreso lo sciopero della fame. Quando la mamma dei piccoli era stata allontanata per i suoi comportamenti ostili – nei confronti di assistenti sociali e personale della struttura – era già stata fatta aleggiare questa ipotesi. Il bambino, secondo quanto riferito da fonti vicine alla famiglia, avrebbe detto che non mangerà finché non potrà rivedere. La donna era stata collocata con i figli nella struttura il 20 novembre 2025 quando, con un precedente provvedimento, lo stesso tribunale aveva sospeso la responsabilità genitoriale anche del padre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Famiglia nel bosco – “Uno dei bimbi rifiuta il cibo”: sciopero della fame finché non rivedrà la madre Articoli correlati Famiglia del bosco, uno dei bimbi in sciopero della fame finché non torna la madreCon ordinanza del Tribunale dei minori dell’Aquila, la donna è stata allontanata venerdì scorso dalla struttura di Vasto, in provincia di Chieti, in... Famiglia nel bosco, uno dei tre bambini non vuole mangiare più. «Sciopero della fame finché non torna la madre»Secondo quanto apprende LaPresse da fonti vicine alla famiglia del bosco, uno dei tre bambini, uno dei due gemelli, avrebbe cominciato stamane lo... Famiglia nel bosco: Sciopero della fame! Vogliono dichiararli pazzi - La Zanzara 23.12.2025 Tutto quello che riguarda Famiglia nel bosco Uno dei bimbi... Temi più discussi: Famiglia nel bosco, la decisione choc dei giudici: i bimbi separati dalla madre (e trasferiti); Famiglia nel bosco: una sentenza che non giudica l’amore, ma ne ridefinisce i confini; Famiglia nel bosco, il Tribunale: allontanare la madre e separare i bambini; Famiglia nel bosco: per i giudici la madre dev'essere allontanata dai tre figli. Meloni: Decisione lascia senza parole. Famiglia nel bosco, uno dei bimbi in sciopero della fame in casa famiglia fino al ritorno della madreUno dei tre bimbi nel bosco sarebbe in sciopero della fame fino al ritorno della madre in casa famiglia. Catherine Birmingham era stata allontanata venerdì scorso dopo che il Tribunale aveva approvato ... fanpage.it Famiglia nel bosco, media: Uno dei bambini in sciopero della fameDopo l’allontanamento dalla struttura protetta della madre, Catherine Birmingham, uno dei tre figli avrebbe iniziato uno sciopero della fame. Lo riporta LaPresse citando fonti vicine alla cosiddetta ... tg24.sky.it Bambini sottratti dalla famiglia nel bosco E’ sequestro di persona. A mio avviso (per quello che conosco dai media) l’allontanamento dei bambini dai loro genitori (mi riferisco al noto caso del bosco), da ex assessore al sociale che ha contribuito a scrivere qu - facebook.com facebook Famiglia nel bosco, uno dei bimbi in sciopero della fame in casa famiglia fino al ritorno della madre x.com