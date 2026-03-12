Famiglia nel bosco uno dei bimbi in sciopero della fame Ma il Garante smentisce

Uno dei due gemelli della famiglia nel bosco avrebbe cominciato stamattina lo sciopero della fame, annunciando che non mangerà fino a quando non tornerà la madre. È quanto apprende l'Ansa da fonti vicine ai genitori dei bambini che, dallo scorso 20 novembre, sono ospiti in una casa famiglia di Vasto. La mamma dei piccoli, Catherine Birmingham, è stata allontanata dalla struttura a seguito di un'ordinanza emessa nei giorni scorsi dal Tribunale per i minori de L'Aquila. Ma secondo l'avvocato Alessandra De Febis, Garante per l'Infanzia della Regione Abruzzo, non risulta " alcuno sciopero della fame ". " Sono stata personalmente in visita presso la casa famiglia che ospita i tre fratellini.