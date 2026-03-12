Un giornalista critica la burocrazia italiana, affermando che le famiglie straniere nel bosco rischiano di perdere i figli se non rispettano le leggi. Cerno sostiene che molti stranieri dovrebbero tornare in Australia, perché in Italia si rischia di perdere i figli senza aver commesso reati. La sua riflessione si concentra sui problemi legati alle procedure amministrative e alle misure di tutela dei minori.

Tommaso Cerno, durante la trasmissione 2 di Picche in onda su Rai 2, ha rivolto un appello pubblico a Catherine e Nathan, i genitori dell’ormai nota Famiglia nel bosco. Il giornalista li ha esortati a tornare in Australia insieme ai loro tre figli, criticando aspramente la gestione giudiziaria e burocratica che ha portato all’allontanamento dei minori in Italia, “dove se non commetti i reati” ti portano via i bambini. Secondo il direttore del Giornale, le motivazioni alla base del provvedimento del Tribunale sarebbero sproporzionate rispetto alla realtà dei fatti, tanto da paragonare la loro situazione a una forma di “prigionia”. Le critiche... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Tommaso Cerno all'attacco: "Tornate in Australia, qui perdi i figli se non commetti reati"

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, Cerno a Domenica In: "I giudici e lo Stato dovrebbero essere come arbitri: meno li vedi, meglio hanno giocato. Qui troppo protagonismo"Il caso della “famiglia del bosco” di Palmoli continua a far discutere l’Italia dopo l’ultima decisione che vede la mamma separata dai tre bambini,...

Ma la famiglia nel bosco può davvero prendere i figli e trasferirsi in Australia con l’accertamento in corso?I genitori della famiglia del bosco richierebbe gravi conseguenze penali e civili se dovesse portare i figli in Australia.

