Famiglia nel bosco malessere al culmine | uno dei piccoli inizia lo sciopero della fame Non mangio finché non torna mamma

Una famiglia si trova in una situazione difficile nel bosco, con uno dei bambini che ha deciso di non mangiare più, dichiarando di voler smettere fino a quando la madre non tornerà. La scena si svolge in un contesto di disagio e privazioni, mentre il bambino manifesta il suo malessere attraverso questa scelta estrema. La famiglia si trova di fronte a un momento di grande tensione.

Ecco, siamo all’apice del dramma, del disagio, della privazione. Uno dei piccoli di Nathan e Chaterine rifiuta il cibo, perché non c’è la mamma. La notizia arriva da fonti vicine alla famiglia. Uno dei bambini che, dal 20 novembre scorso, si trovano nella casa famiglia di Vasto (Ch), ha deciso da oggi di non mangiare perché mamma Catherine non è con loro. La donna, come noto, è stata allontanata venerdì scorso dai suoi bambini a seguito di provvedimento del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Famiglia nel bosco, mamma allontanata dalla struttura: uno dei bimbi rifiuta di mangiare. C’è una linea sottile, spesso troppo rigida, che separa la tutela del minore dal trauma dell’allontanamento forzato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

